Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Regaip Kandili’nin İslam âleminin yeniden dirilişine vesile olmasını temenni etti.

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Regaip Kandili’nin İslam âleminin yeniden dirilişine vesile olmasını temenni etti.

Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımlayan Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “İslam âleminde üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisinde barındıran rahmet ve bereket iklimine girmiş bulunmaktayız. Üç ayların ilki olan Recep ayında ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili bu gece idrak edilecek. Günü oruç ibadeti ile geçirecek Müslümanların yanı sıra akşam namazının ardından camilerde Kur’an-ı Kerim okunacak, dualar edilecek. Evlerinde Allah’a yakaracak olan binlerce Müslüman, mübarek üç ayların başlamasının ardından dua ve isteklerini yüce Allah’tan isteyecek. Regaip Kandili’nde birbirinde uzakta olan Müslümanlar, birbirlerine gönderecekleri kandil mesajları ile bu geceyi biraz daha anlamlı kılacaktır. Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Bu gece Regaip Kandili dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af olsun. Affın, marifetin ve bağışlanmanın sınırsız olduğu bu gecenin hatırına ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve adalet getirmesini temenni eder, Regaip Kandili’nin İslam âleminin yeniden dirilişine vesile olmasını dilerim. Geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun” dedi.