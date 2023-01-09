Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarını ağırladı.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarını ağırladı.

Van OSB hizmet binasında basın mensuplarıyla öğle yemeğinde bir araya gelen Başkan Memet Aslan, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Basının dördüncü güç olduğunu ifade eden Başkan Aslan, “Doğru, etik kurallarını işleten, ilkeli ve objektif haber yapan ve duruş sergileyen basın, demokrasinin en temel yanıdır. Toplumu doğru bilgilendirerek, haber yapma ve taşıma noktasında objektif davranarak toplumsal vicdanın sesi olurlar. O yüzden basın, olmazsa olmazımızdır. Yönetime geldiğimiz günden buyana bize son derece samimi bir yaklaşım sergilediniz, hep yanımızda oldunuz. Haberlerimizi, çalışmalarımızı yakından takip ettiniz, yerel ve ulusal basında ülkenin her köşesine ve her ferdine ulaşması için çaba sarf ettiniz. Sorumlu davrandınız, doğrunun yanında olmaya, memleketi ve ülkeyi düşünerek, toplumsal hak ve menfaatler çerçevesinde haberler ve yayınlar yaptınız. Kamuoyu adına sizlere teşekkür ederiz” dedi.

Soru cevap ile devam eden program toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.