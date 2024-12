Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 2024 yılını verimli bir şekilde atlattıklarını ifade ederek, “2025 yılının daha da iyi olacağı umudu hasıl oldu” dedi.

Acısıyla, tatlısıyla 2024 yılını geride bıraktıklarını belirten Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 2025 yılına umutla baktıklarını söyledi. 2024 yılı ile ilgili yaptığı değerlendirmede organize sanayi bölgelerinin kıymetli yerler olduğuna değinen Başkan Aslan, sanayi bölgelerinin, ülkenin ekonomik gücü, lokomotif bölgeleri olduğunu söyledi. Ülkelerin büyümesi ve kalkınmasının tamamen sanayi bölgeleri ile bağlantılı olduğuna dikkat çeken Aslan, “Sanayi ve teknoloji bölgeleri kalkınmadığı, kendi profilini oluşturmadığı vakit; ülkenin de büyümesi, kalkınması o paralelde zayıf kalıyor. Ülkeyi büyütmek, kalkındırmak, güçlü kılmak istiyorsak, sanayi üretimlerimizi de güçlü kılmak zorundayız. Hem üretimin devamlılığı hem istikrarlı büyüme hem de istihdamda sistemin yakalanabilmesi için sanayi üretimlerini güçlendirmek zorundayız” dedi.

"Van OSB kayda alınacak istihdam ve üretim noktasına ulaştı"

Van’ın sadece kendine değil Doğu Anadolu Bölgesini komple kapsayacak bir etki alanına sahip olduğuna vurgu yapan Aslan, “Dolayısıyla burada yapılacak her çalışma; üretim alanı, istihdam, imalathane, eğitim ve turizm alanında bütün bir bölgeyi, hatta ülkeyi etkileyecek bir yapıya sahip. Van OSB’de ilimizin taşıyıcı gücü, sanayinin ve istihdamın lokomotif alanıdır. Kurulduğu günden bu yana zaman zaman ara vermeler yaşansa da büyümesini her zaman sürdürmüştür. Van OSB, özellikle son 6-7 yıldır belli bir kapasiteye ulaştı. Her gün yeni etaplar, yeni üretim alanları katılarak sanayi üretimleri güçlendirilerek devam etmektedir. Yaklaşık 20 yıldır fiili olarak üretime başlayan Van OSB, çalışmalarını da bu yönde yürütüyor. 1-2 etap şeklinde kurulan Van OSB, bugün hamdolsun 5 etap ‘520 hektar’ üzerinde belli bir kapasiteye, belli bir büyüklüğe, kayda alınacak istihdam ve üretim noktasına ulaşmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 200 sanayi parselini tahsis ettik"

Van OSB’nin 5 etabında, alt yapısı biten alanların yüzde 80’ninde tahsisler yapılıp üretimlerin başladığını belirten Aslan, “Van OSB bu hızıyla, bu ivmesiyle, istikrarlı büyüme ve alan genişletmesiyle çalışmalara devam etmektedir. Bizde ilimizin, bölgemizin kalkınması, iş gücünün artması, bölgemizdeki işsizliğin minimize edilmesi için insanların hayatlarını, sosyal, kültürel, sportif ve eğitim hayatlarını belli bir seviyeye taşımak, rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sürdürebilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Van OSB de şuan 200 civarında bir sanayi parselimizi tahsis ettik. 200’ün üzerinde parselimiz de tahsis bekliyor. Bunların bir kısımlarının alt yapı çalışmalarını başlatacağız. Alt yapı çalışmalarıyla beraber yeni tahsisler başlatacağız. Yine tekstil noktasında Van OSB, belli bir ivme yakaladı. İlimiz çok ciddi bir genç ve işsiz nüfus potansiyeline sahip. Eğitim seviyemiz biraz düşük. Dolayısıyla bu gençlerin, bu çocukların kendi hayatlarını kurmaları, kendi geleceklerini kurgulamaları anlamında bir iş alanına, bir güç alanına ihtiyaç duymaktalar. Bizde bu kapsamda çalışma alanlarımızı genişleterek, bu gençlerimize alan açmaya çalışıyoruz. Van OSB, hareketli ve dinamik bir alan. Sanayi bölgeleri dinamik alanlardır. Bu nedenle sürekli teknolojinin yenilenmesi ve alt yapı çalışmalarının sürekli olması gereken bölgeler. Yeni teknolojilerle desteklenmesi lazım. Biz de geldiğimiz günden beri hem enerji verimliliğin arzı noktasında, hem suyun, doğalgazın, kanalizasyon hatlarının sanayicimize rahat ulaşması ve üretimin sürekliliği noktasında bu çalışmaları yürütüyoruz. Alt ve üst yapılarla insanlarımızın daha modern ve daha rahat işyerlerine ulaşmaları noktasında bu yolların düzenli ve sürekli hem yenilenmesi hem düzeltilmesi çalışmalarını yürütüyoruz. Hiç bir kurumumuzu, sanayicimizi ya da paydaş kurumumuzu ötekileştirmeden ilimizi, bölgemizi kalkındırma ve güçlendirme noktasında herkesle işbirliği içerisindeyiz. Valimizin öncülüğünde, siyasetçilerimizle, vekillerimizle, tüm kurum ve kuruluşlarımızla beraber Van’ın ortak çıkarları babında herkesle iş birliği çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü bu makamlar halkın, milletin makamlarıdır. Bu kurumlar halkın kurumlarıdır. Dolayısıyla kurumlar her zaman halkın, milletin menfaatleri doğrultusunda kullanmak gerekiyor” diye konuştu.

"Van OSB, binlerce çalışanın ve işverenin hayatını sürdürdüğü bir yaşam alanı oldu"

Van OSB’nin alanlarını zenginleştirmeye çalıştıklarının altını çizen Başkan Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hayat sadece sanayi, çalışma ve işten oluşmuyor. Hayat komplike bir yapıdır. Dolayısıyla sosyal, kültürel, sportif ve eğitim alanlarının olması lazım. Bizler de Van OSB’de anaokulundan kreşine, liseye ve inşallah yakın zamanda kurulacak olan meslek yüksekokuluna kadar bir eğitim kampüsü oluşturarak hem insanlarımızın, çocuklarımızın ve çalışanlarımızın kendi çocuklarını getirip burada eğitimlerini sürdürmek hem de Van OSB’de sanayicilerimizin ve ilimizin ihtiyaç duyduğu ara kalifiye elemanların yetişmesi noktasında sürekli çalışıyoruz. Bunu daha üst bir seviyeye taşıyarak, yüksekokulla taçlandırıp hem üniversite hem lise hayatını daha verimli, daha kaliteli eleman yetiştirme noktasında çabalarımız sürdürüyoruz. Yine insanlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir çarşıya, bir restorana, bir markete ihtiyaç var. Bizler de bu ihtiyaçların karşılanabileceği alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu minvalde bir çarşı kuruldu. Bunun yanında hem çalışanlar hem işverenlerin günlük sporlarını yürütebilecekleri kapalı bir spor salonu tahsis edildi ve şuan faaliyete başladı. Burası binlerce çalışanın, işverenin hayatını sürdürdüğü; sabah 07.00’dan gece 24.00’a kadar devam ettireceği bir yaşam alanı oldu. Dolayısıyla sağlık problemi, iş kazalarının olabileceği bir alan. Bu nedenle valilik, belediye ve sağlık müdürlüğümüzün destekleriyle 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatı başladı. İnşallah en kısa bir zaman içerisinde burada 112 sağlık hizmetinin hayata geçmesi en büyük temennimizdir.”

"2024 yılı Van OSB için verimli geçti"

Amaçlarının insanların refah seviyesini yükseltmek, üretimlerine, istihdamlarına katkı sunmak olduğunu belirten Aslan, bu anlayış, bu özveri ile çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Geride bıraktıkları 2024 yılının bu çalışma, bu hizmet ve bu anlayışla geçtiğini belirten Aslan, “2024 yılı Van OSB için ilimiz için verimli geçti. Üretimlerimiz hiç ara vermeden devam etti. Bu nedenden ötürü bizlerde 2025 yılı için daha da iyi olacağı umudu hasıl oldu. 2025 yılı ile ilgili dileğimiz, arzumuz; özellikle Ortadoğu’nun ve İslam coğrafyasının çatışmalardan uzak, insanların kendi yazgılarını çizeceği, mutlu, refah bir şekilde yaşayabilecekleri, ülkelerinde yaşam faaliyetlerini sürdüreceği alanların oluşmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 2025 yılının kentimiz, sanayimiz, sanayicimiz için daha faydalı olabileceği, daha üst seviyeye taşıyacağı, üretimlerine kalite katabilecekleri, üretim hatlarının arttırabileceği, istihdam noktasının bir seviyeye taşıyacağı bir yıl olmasını istiyoruz. Temennimiz 2025 yılının hem ilimiz hem bölgemiz hem ülkemiz hem de bütün dünya için bir umut, bir refah yılı, çatışmaların, savaşların, ölümlerin, mültecilerin olmadığı, insanların hür, bağımsız, eşit ve refah içinde yaşayabilecekleri bir toplum, bir dünya olmasıdır” ifadelerine yer verdi.