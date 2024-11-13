Çorum Belediyesi’nin 2025 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi Belediye Meclisi’nde oylanmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, özellikle Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesine tüm meclis üyelerinin kabul oyu vermesinden dolayı CHP grubuna teşekkür etti.

Çorum Belediyesi’nin 2025 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi Belediye Meclisi’nde onaylandı. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın bütçe oylaması sonrasında yaptığı değerlendirmede Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Strateji Müdürlüğü’ne ait 2025 yılı tahmini bütçesinin 32 meclis üyesinin tamamının kabul oyu ile meclisten geçtiğini belirtti.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün bütçesinin önemine değinen Başkan Aşgın “Bizim bütün müdürlüklerimi işlerini çok iyi yapıyor ancak özellikle Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze verilen 32 kabul oyundan dolayı CHP’li meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütün ihaleleri yapıldığı maddi konularla ilgili bir müdürlüğümüzdür. Muhalefet partisinin ekibimize olan inancı ve destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Meclis toplantısında CHP grubunu alkışlatan Başkan Aşgın, “Rabbimize hamdolsun iki yıldır Destek Hizmetleri Müdürlüğü tam güvenoyu alıyor. Bu da bizim istikrarlı duruşumuzun ve samimiyetimizin, akçeli işlerle işimizin olmadığının ve ihalelerde yanlış işimizin asla olmayacağının muhalefet partisi tarafından da tescilidir. Bu nedenle duyarlı davranışlarından dolayı CHP grubuna bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.