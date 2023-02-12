Çorum’dan deprem bölgesine yarımlar devam ederken Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, leblebici esnafına da çağrıda bulundu. Aşgın, "Afet bölgesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerine ikram etmek için 100’er gramlık paketlerle leblebi gönderelim" dedi.

Çorum’dan deprem bölgesine yarımlar devam ederken Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, leblebici esnafına da çağrıda bulundu. Aşgın, "Afet bölgesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerine ikram etmek için 100’er gramlık paketlerle leblebi gönderelim" dedi.

Çorum Belediyesi’nin yardım kampanyası kent halkının destekleriyle devam ediyor. 101. yardım aracı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da katılımıyla Taş Bina önünden uğurlandı. Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Başkan Aşgın “Çorumlular, kardeşlerinin yardıma koşuyorlar. Çorum Belediyesi olarak afet bölgesine şu ana kadar toplamda 101 araç gönderdik" dedi.

Leblebici esnafına da seslenen Başkan Aşgın, afet bölgesine leblebi gönderilmesi için çağrıda bulundu. Aşgın "Buradan Çorum’daki leblebici esnafına çağrıda bulunmak istiyorum. 100’er gramlık leblebi paketleri hazırlasınlar. Çorum’un meşhur leblebisini Çorum Belediyesi olarak gönderelim. Günlerdir deprem bölgesinde fedakarca görev yapan AFAD, jandarma, polis ve belediyemizin arama kurtarma ekiplerine bu leblebileri ikram edelim" ifadelerini kullandı