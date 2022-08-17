Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası ile Çorum Belediyesi arasında devam eden ücret iyileştirme görüşmeleri tamamlandı.

Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası ile Çorum Belediyesi arasında devam eden ücret iyileştirme görüşmeleri tamamlandı.

Geçtiğimiz aylarda toplu sözleşme dışında işçisine ek zam protokolü uygulayan Çorum Belediyesi, yeni sözleşme süresine kadar olan 4 aylık süreç için yeni bir iyileştirme yapacak. Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ile birlikte bir açıklama yapan Aşgın, Çorum Belediyesi Personel Şirketi’nde hizmet veren ve yaklaşık bin 500 işçiyi yakından ilgilendiren yeni iyileştirme yapıldığının müjdesini verdi.

“Toplu sözleşme dönemine 4 ay gibi bir süre kalmış olmasına rağmen bu süreyi bekleyelim Ocak ayında masaya oturalım diyemezdik” diyen Başkan Aşgın, “Çünkü biz mesai arkadaşlarımızın samimiyetine ve gayretine şahit oluyoruz. Sendikamızla oturduk ve çok kısa bir süre içerisinde de neticeye vardık. Personel şirketimizde çalışan yaklaşık bin 500 kardeşimize bu 4 ay için Eylül ve Kasım ayında ödeme yapmak üzere toplam 4 bin 500 TL iyileştirme yapma kararı aldık. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi. Başkan Aşgın, ayrıca personel şirketi dışında belediye bünyesinde çalışan yaklaşık 80 kadrolu işçiye de ekim ayı içerisinde bin 500 TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu da, “Emeği geçen başta Belediye Başkanımıza, başkan yardımcılarımıza ve personel müdürümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.