Türkiye-Lüksemburg maçı için Çorum’a gelen Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Konuk heyet, Başkan Aşgan’a 19 numaralı milli takım forması hediye etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil, Türkiye-Lüksemburg maçı öncesinde Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Milli takıma ev sahipli yaptığı için Çorum Belediyesi’ne teşekkür eden Şafak Müderrisgil, Başkan Aşgın’a 19 numaralı milli takım forması hediye etti.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Başkan Aşgın da A Milli Kadın Futbol Takımı’na başarı diledi.