Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Gençler Başkanıyla Buluşuyor” projesi kapsamında Çorum Belediyesi Gençlik Merkezi’nde eğitim alan öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mustafa Yaşar’ın yanı sıra öğrenciler ve Gençlik Merkezlerinde görev yapan öğretmenler katıldı.

Öğrencilere yönelik bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kendi hayatından da örnekler vererek öğrencilerden kendilerine mutlaka bir hedef belirlemelerini istedi. Kendisinin bir eğitimci olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Binlerce öğrenci ile tanıştım. Bunların içerisinde hedefleri olmayanlar maalesef bir şey yapamadılar. Ama hedefini önceden belirleyenler hedeflerine doğru yol aldılar” dedi.

Gençlik Merkezine her sene olduğundan daha fazla önem gösterdiklerini kaydeden Başkan Aşgın, "Bu sene raporlar alacağız ve mutlaka başarı istiyoruz. Kursiyerimiz başlarken nasıl başladı, son evrede ne noktadasınız bunları göreceğiz. Devletimizin, milletimizin ihtiyacı olan gençleri en donanımlı şekilde nasıl yetiştirebiliriz onun gayreti içerisindeyiz. En iyi üniversiteyi nasıl kazandırırız. Sizlerin somut hedeflerinizin olması lazım. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. Siz hedeflerinizi net olarak belirleyin. Bizler sizlere her zaman destek veririz. Siz yeter ki çalışın, hayal edin ve başarmayı isteyin. Ben bu sene özellikle merkezlerimizde eğitim gören öğrencilerin yakın takipçisi olacağım. Yapılan belirleme sınavlarının sonuçlarına bakacağım. Sadece ders çalışarak netice alabilmeniz mümkün olmayacaktır. Sizlerden isteğim bol bol soru çözün. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar başarılı olursunuz. Çözemediğiniz sorularda da mutlaka öğretmenlerinize sorun. Onlar sizlere yardımcı olacaklardır. Çok iyi bir öğretmen kadromuz var. Ben öğretmenlerimize de verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konuşmasının ardından öğrencilerden başarı sözü aldı. Aşgın toplantı sonunda öğrencilerle birlikte toplu fotoğraf çektirirken hep birlikte Yusuf Dikeç pozu verdiler. Başkan Aşgın öğrencilerden gelen selfie teklifini de geri çevirmedi.