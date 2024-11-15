Mahalle buluşmaları çerçevesinde Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Bizler bu toplantıları çok önemsiyoruz. Hemşehrilerimizle bire bir diyalog içerisinde olarak tüm sorunları yakından takip etmiş oluyoruz" dedi.

Çorum’un tüm mahallelerinde toplantılar yaparak istişarelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın durağı bu kez Bahçelievler Mahallesi oldu. “Başkanım Mahallemizde Söz Bizde Mahalle Buluşmaları” çerçevesinde Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Aşgın, iletilen sorunların çözüleceğini ifade etti. Melikgazi Kadın Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmaya Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, AK Parti İl Başkan Vekili Ali Evlüce, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, birim müdürleri, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahalle buluşmalarına göreve geldikleri günden buyana büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın bu toplantılar sayesinde mahalle sorunlarını yerinde tespit ettiklerini ifade etti. Başkan Aşgın “Toplantılarımıza tüm ekibimizle birlikte katılıyoruz. Biz milletimizin emrindeyiz. Burada bizlere yansıttığınız talepleriniz, sorunlarınız bizler için ev ödevlerimizdir. Bizlere ilettiklerinizi çözdüğümüzü göreceksiniz. Bizler bu toplantıları çok önemsiyoruz. Hemşehrilerimizle bire bir diyalog içerisinde olarak tüm sorunları yakından takip etmiş oluyoruz” dedi.