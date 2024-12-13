Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorumlu Obası’nda buluştuğu gençlerin talep ve önerilerini dinleyip, sorulara cevap verdi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Aşgın bu kez Çorumlu Obası’nda gençleri ağırladı. Şehre hizmetkar olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Aşgın “Bizim tek derdimiz şehrimize faydalı işler yapabilmek. Derdimizi seviyoruz, şehrimizi seviyoruz” dedi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Aşgın, başarıya giden yolun hedef koymak ve bu hedefler doğrultusunda çalışmaktan geçtiğini belirterek, “Mutlaka kendinize bir hedef seçin” dedi.

Başkan Aşgın konuşmasınına ardından gençlerin talep ve önerilerini dinledi.