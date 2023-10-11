Belediye birim müdürleri ile bir araya gelen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tarihi meydan projesiyle Çorum’un tarihi silüetine yeniden kavuşacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda, Çorum Belediyesi’nin altyapıdan üstyapıya, kültürden spora tüm alanlarda şehrimize kazandırdığı çalışmalar ve devam eden projeler ele alındı. Toplantıda konuşan Başkan Aşgın, Allah rızasını gözeterek, samimi duygularla karar aldıklarını ve olumsuz denilen işleri bile başarıyla sonuçlandırdıklarını dile getirdi. Tüm projelerini büyük bir kararlılıkla hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Aşgın, "Belediye olarak tüm işlemleri ibadet aşkıyla gerçekleştiriyoruz. Emanete sahip çıkıyoruz" dedi.

Şehrin estetiğini çok önemsediklerini, cadde ve sokaklarda aktif bir şekilde çalıştıklarını belirten Aşgın, tüm alt yapı ve üst yapı hizmetlerini yaparken, gönüllere de girdiklerini söyledi.

’Çorum tarihi siluetine tekrar kavuşuyor’

Tarihi Kültür Yolu, Çöplü Arastası Cephe Sağlıklaştırma Projesi ve Tarihi Kent Meydanı projeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Aşgın, kentin tarihi dokusunu ayağa kaldırmak için önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Göreve geldikleri günden itibaren şehrin kültür, turizm ve tarihine yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Aşgın, tarihi meydan projesiyle Çorum’un tarihi silüetine yeniden kavuşacağını kaydetti.

Çorum Kent Meydanı projesi ve tarihi kültür yolu projelerinin bir ayağı olan Çöplü Arastasında ise cephe sağlıklaştırma çalışmalarının ikinci etabının devam ettiğini belirten Başkan Aşgın “Saat Kulesine bakan cepheleri nasıl tarihi görünüme kavuşturduysak arasta içerisinde dört adadaki dükkanlarda aynı şekilde tarihi görünüme kavuşacak" dedi.

Spor alanında son 5 yılda yapılan çalışmaların önceki dönemlere göre çok daha fazla olduğunu belirten Başkan Aşgın, "Yüzme havuzlarından semt sahalarına, amatör futbol sahalarından, spor salonuna kadar birçok alanda spora yönelik önemli yatırımlar yaptık" dedi.

Amatör sporun desteklenmesine de büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Aşgın, "Ortaya koyduğumuz çalışmalar, Çorum’u spor şehri yapma hayalimizin en temel, en somut göstergesidir" şeklinde konuştu.

Hacı Bayram-ı Veli’nin bir sözünü hatırlatan Başkan Aşgın, "İnsanoğlu taş ile toprak arasında şehirleri inşa ederken aslında kendisini inşa eder. Kalbinde ne varsa şehir diye o gözükür. Kalbinde taş olanların şehirleri taş, kalbinde aşk olan insanların kurduğu şehirler gülistan olur” diyerek gülistan bir şehir hayali ile çalıştıklarını ifade etti.

Belediye müdürlükleri, çalışanlar ve mesai arkadaşlarıyla gurur duyduklarını dile getiren Aşgın, 4,5 yıl içinde önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini vurgulayarak halkın desteği ve birlikte çalışma azmi ile daha büyük başarıların geleceğine inandıklarını sözlerine ekledi.