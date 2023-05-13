AK Partili Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yarın yapılacak seçim için, "Bütün vatandaşlarımızın, vatandaşlık görevi gereği, sandıkta tercihlerini yapmak üzere oy kullanmalarını rica ediyorum. Mutlaka sandığa gidin, oyunuzu kullanın ve oyunuza sahip çıkın" dedi.

14 Mayıs sabahında güçlü bir Türkiye için tüm vatandaşların sandık başına giderek oy kullanması gerektiğine de dikkat çeken Arslan , "Ülkemizin bekası üzerinde oynanan bu oyunların bozulması, kirli tezgâhların dağıtılması için vatandaşlarımızı sandığa gitmeye ve Cumhur İttifakı’na sahip çıkmaya çağırıyorum. Bu ülkede milletin üzerinde hiçbir güç ve kuvvet yoktur. 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasisine sahip çıkan bu millet, inanıyorum ki, istikrar için aynı şuurla ve sorumlulukla taşın altına elini sokacaktır. Nisa Suresi 58. Ayette de buyurduğu üzere, ’Hiç şüphesiz Allah size, emanetleri ehline teslim etmenizi emreder’ der. Yarın keşke gitmeseydim dememek için gidip oylarımızı kullanalım. Vatandaşlık görevimizi yerine getirelim. Bütün Siyasi partilerimize başarılar diliyor, seçimlerin ülkemiz, vatanımız, milletimiz ve şehrimiz ve ilçemiz için de hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.