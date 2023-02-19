Kahramanmaraş ve 10 ilde meydana gelen depremlerin ardından Balıkesir’in Edremit ilçesinde yardım merkezinde gönüllü olarak çalışan gençlere Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan teşekkür etti.

Kahramanmaraş ve 10 ilde meydana gelen depremlerin ardından Balıkesir’in Edremit ilçesinde yardım merkezinde gönüllü olarak çalışan gençlere Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan teşekkür etti.

Depremin ilk gününden bu yana bölgeye gönderilecek yardımların tasniflenmesinde, kabulünde ve taşınmasında gönüllü olarak çalışan gönüllü gençlere teşekkür eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “6 Şubat’tan itibaren Afet Koordinasyon Merkezi’nde gönüllü olarak çalışan tüm gönüllülerimize Edremit halkı ve depremzede vatandaşlarımız adına teşekkür ettim. İlk günden beri koordinasyon merkezimizde canla başla çalışan gönüllü gençlerimize Pazartesi başlayacak olan 2023 yılı eğitim-öğretim yılı 2.döneminde başarılar dilerim” dedi.