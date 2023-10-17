Fethiye karayolu üzerindeki eksik bölümün tamamlandığını müjdeledi.

İlçede tamamlanan ve devam eden projeleri yerinde inceleyen Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yaptığı açıklamada; “Bilgi Teknolojisi ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Ayvacık, Gürsu, Sofular mahallelerimiz başta olmak üzere 9 mahallemizin internet ve cep telefonu hizmetlerinin daha kaliteli olması, iletişimin kolay sağlanması için Ayvacık Mahallesi’ne yapılan baz istasyonu hizmete açılmıştır. Teknik sorunlar giderildikten sonra mahallelerimizin iletişim sorunu giderilmiş olacaktır. İlçemize böyle bir hizmeti kazandırarak teknoloji ve iletişim konusunda bizlere yardımcı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na, baz istasyonu yapımının ilk başından sonuna takipçisi olan BTK İzmir Bölge Müdürü Levent Ardıç ve personellerine, Ayvacık Mahallesi Muhtarımız Zekeriya Turgut’a teşekkür ederiz. Çameli’mize hayırlı olsun” dedi.

Çameli – Fethiye yolundaki çalışmaları da bizzat yerinde gören Başkan Arslan, denetlediği çalışmalar hakkında bilgi aldı. Arslan, “Çameli -Fethiye karayolu üzerinde Bıçakçı Mahallesi’ndeki eksik kalmış olan ve köy içinden geçen 600 metrelik yol tamamlandı. Başta Ulaştırma ve Altyapı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Bölge Müdürü Murat Gönenli ve yüklenici firmamıza, ilçemize kazandırdıkları bu güzel hizmet için teşekkür ederiz” ifadelerini kulandı.