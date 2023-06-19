DENİZLİ (İHA) – AK Partili Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Babalar Günü’nde şehit babaları ve gazileri unutmadı.

Klasik belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal yönlü çalışmalarla da toplumun tüm kesimlerinin takdirini kazanan Çameli Belediyesi, hayatın gerçek kahramanları babaların ‘Babalar Günü’nü kutladı. Belediye ekipleri şehit babaları ve gazileri evlerinde ziyaret ederek, Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın kutlama mesajı ile birlikte hediyelerini iletti.

Başkan Arslan, mesajında; “Vatanımızın birlik ve bütünlüğü için hayatlarını feda eden kahraman şehit babaları ve gaziler başta olmak üzere tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.