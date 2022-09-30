Yarın yapılacak olan Nazilli Ticaret Odası seçimlerinin öncelikle oda üyelerine ve bölgeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Nuri Arslan, oda üyelerine seslenerek “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diyerek mavi listeye destek istedi.

Yarın yapılacak olan Nazilli Ticaret Odası seçimlerinin öncelikle oda üyelerine ve bölgeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Nuri Arslan, oda üyelerine seslenerek “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diyerek mavi listeye destek istedi.

2013 yılında göreve gelen ve Nazilli Ticaret Odası seçimlerinde güven tazelemek isteyen mevcut Başkan Nuri Arslan, göreve geldiği günden bu yana yaptıklarını ve yeni dönemde yapacaklarını değerlendirdi. Seçimlerin huzurlu geçmesi için her türlü tedbiri aldıklarını ve sonucun ne olursa olsun bölgenin kazanacağını ifade eden Başkan Nuri Arslan, göreve geldiği günden bu yana yaptıklarını anlattı. Öncelikle Odaların görevlerinden söz eden Başkan Arslan, “Ticaret Odası’nın görevi; odalar borsalar birliğinin 5174 sayılı kanun çerçevesinde hareket eden bir kurumuz ve çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğidir. Biz burada üyelerimizin sorunlarını belediye başkanımızdan tutun da genel idare, meclise kadar dile getirip, aktarıp çözüm için mücadele veriyoruz. Yaptığımız bu ana görevler haricinde üyemizin ticaretini geliştirmek adına her konuda destek verip, çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Bunda da elimizden geldiğince başarılı olduğumuza inanıyoruz” dedi.

"Üyelerimizin sorunlarının çözümü için çalışıyoruz"

Üyelerinin sorunlarının çözümü için büyük mücadeleler verdiklerini belirten Başkan Arslan, “Türkiye genelinde Ticaret Odası üyelerinin ortak sorunlarını veya taleplerini sürekli olarak Bakanlarımıza, Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Bizim esnaf odalarıyla bire bir örtüşen aynı segmentte olan birçok üyemiz var. Ancak biz oda olarak kredi verme noktasında yetkili değiliz. Ve oda üyelerimizin de bu krediye ulaşmaları gerekiyor. Bunun için elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz. Biz kredi verecek durumda ve konumda değiliz diye üyelerimize anlatıyoruz. Kanun açısından zaten öyle bir şey yapma lüksümüz yok. Bunu da anlatmaya gayret ediyoruz ama ne kadar da olsa üyelerimizin böyle bir serzenişi var” diye konuştu.

"100 yıl yetecek modern hizmet binası kazandırdık"

Başkan Arslan, yeni hizmet binası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada: “Biz 2013 yılında seçimle geldiğimizde takribi birkaç ay sonra Yönetim Kurulu ve Meclisteki arkadaşlarımızla birlikte oda hizmet binamızın yetersiz olduğunu, Nazilli’mize bunun yakışmadığını düşündük. Bununla alakalı bir çalışma yaptık ve 5-6 ay içinde bir proje çizdik. Dönemin Belediye Başkanı Haluk Alıcık’tan Allah razı olsun, bu yeri bize ücreti mukabilinde verdi. Bu yeri bize kazandırdı, biz de üyelerimize 100 yıl yetecek böyle bir hizmet binası yaptık. Binamız bünyesinde şu anda iki banka var ve bir banka daha gelecek. Bunun haricinde noter isteğimiz var. 5. Noterin yeri de milletvekillerimizin destekleri ve çalışmalarıyla Ticaret Odası’nın olduğu bölge olarak belirlendi. Bu önümüzdeki zaman diliminde de bir de noter getirdiğimiz zaman tamamen Nazilli’nin ikinci merkezi olacak ve bu bölge daha da canlanacak. İnşallah diğer projelerimizde de uzun vadeli projeler olarak düşünüyoruz” dedi.

"Başarının sırrı ekip çalışması"

Başarılı çalışmalarının sırrını ekip çalışması olarak niteleyen Başkan Arslan, görevleri karşılığında tüm Türkiye’deki odalarda olduğu gibi tek kuruş maaş almadıklarını da ekleyerek: “Genelde biz bunu anlattığımızda ikna etmekte zorlanıyoruz. Yanlış bir algı var. Bizler bu görevi sevdiğimiz için, Nazilli’ye ve ülkemize hizmet etmek için yapıyoruz. Bunu anlatmak tabi ki kolay olmuyor, insanlar bir yemek verdiğinizde muhakkak bir karşılığını bekliyorlar. Biz karşılıksız yapıyoruz. Başarılı olduğumuzu nerede görürüz, şimdi 1 lira para almıyorsunuz, doğal olarak buraya vakit harcıyorsunuz, bunun karşılığı da bizim için sandıkta oydur. Üyemiz bize sandıkta oy verirse ve takdir ederse, biz daha bir coşkuyla daha çok iş yapma azmiyle mücadele ederiz ve başarılı oluruz. Gezerek veya sağda solda farklı dolaşarak burada başarılı olamayız. Başarımızın sırrını çalışmaya, inanmaya, insanlara faydalı olabilmek için projeler geliştirmeye borçluyuz. Başarılı olmamızdaki en büyük etken, ticaret odası meclis üyelerimiz, komitelerimiz, yönetim kurulumuz ve personellerimizle bir bütün olarak çalışmamızdan kaynaklı. Yani bir ekibiz, ekip olduğunuz zaman birçok şeyi başarmanız daha kolay kopuk değil bir hareket ediyoruz” açıklamasında bulundu.

"Nazilli’ye marka yatırımlar"

Nazilli’nin uzun ve sağlıklı yaşamın adresi olduğunu da vurgulayan Başkan Arslan, “Yeni vizyon projemiz olan Uzun Yaşam Köyü bu günün projesi değil. Biz seçilip geldiğimiz dönemde 2013’ten sonra arkadaşlarımızla oturduğumuz da ‘neler yapabilirizi konuştuk tartıştık, fikir istişaresi yaptık. Burada yaşayan insanlar uzun ve sağlıklı yaşıyorsa sadece havasıyla değil yediği içtiği her şeyle bağlantısı olduğundan bunu da genel anlamda hayata geçirebilmek için bir uzun yaşam köyü projesi geliştirelim dedik. Araştırdık, Türkiye’de böyle bir örneği, benzeri bulunmayan projeydi. 2018 seçimlerinden sonra biz buna hız verdik. 200 dönümlük bir arazi tahsisini bu senenin başında gerçekleştirdik. Hayal ettiğimiz köy de teknolojik değil, mümkün mertebe taş ve ahşap üzerine bir yapılaşma düşünüyoruz. İnsanların çok doğal bir ortamda konaklayabileceği, 2 günlüğüne tatile gideceği zaman ilk tercihinin burası olabileceği, yoldan gelip geçen herkesin ilgisini çekebileceği bir kompleks düşünüyoruz. Bunun içinde kendi enerjisini kendi üreten yani çevreci bir köy düşünüyoruz. İnanıyorum ki gelecekte bu proje başarıldıktan sonra 3-4 tane daha buna benzer köyler olacak ve dışarıdan insanlarımızın bunu gelip görmeleri için vesile olacak. Bu konuda da sizin aracılığınızla bütün kamu ve kuruluşlardan da bu projeye destek vermesini bekliyorum. Bunu da yıllar önce 20 kat para harcayarak hayata geçirdiğimiz ve şu an borcu ödenmiş olan hizmet binamızda olduğu gibi aynı örnekle yine 20 kat bütçeli bu projeyi yapacak güçte olduğumuzu da belirtmek istiyorum” dedi.

"Tüm üyelerimizi seçimlerde oy kullanmaya bekliyoruz"

Yarın ki seçimler konusunda da bilgi veren Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, “1 Ekim günü Allah nasip ederse komite seçimlerimiz var. Üyelerimizin seçimlere tam katılım göstermesini ve demokrasinin gereğini yerine getirmelerini istiyoruz. Seçimimizin huzurlu, sakin geçmesini, 1 Ekimden sonra da hepimizin birbirimizin yüzüne bakacağını unutmaması gerektiğini hatırlatıyoruz. Biz 40 ilden büyük bir ilçe ve büyük bir odayız. Ve bunu sözle değil, icraatlarımız ile anlatıyoruz. Ankara’da odalar borsalar birliği nezdinde de Nazilli Ticaret Odası’nın ayrı bir yeri var. Bütün üyelerimizin seçime katılmasını istiyorum. Sonuçta takdir ederlerse bizler devam ederiz. Nuri Arslan gider Ahmet gelir, Ahmet gider Mehmet gelir. Ama önemli olan kurumun ilelebet var olması için mücadele etmektir” dedi.