DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı Hayri Dev’i, ölümünün 5. yılında saygı, hürmet ve özlemle anıyoruz” dedi.

85 yaşında yaşamını yitiren Hayri Dev, 2010’da ‘UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi’ ödülüne layık görülmüş, kendi yaptığı çalgıları ve yetiştirdiği öğrencileriyle Ege’nin en bozulmamış müziğini köyü Masıt’ta sürdürmüştü. Isırgana tel takıp çalan çocuktan UNESCO ödülü alan Dev, evrilen yaşamı yurt dışında verilen konserler ve ödüllü belgesellerle taçlanmıştı.

Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Dev’in vefatının 5’inci yılında yayınladığı anma mesajında;

“Yöre halkı tarafından Koca Usta olarak bilinin hem ülkemizin hem de dünyanın önemli değerlerinden birini yitirmenin üzüntüsü içindeyiz. UNESCO tarafından 2008 yılında Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı seçilen üç telli cura ustası, ilçemizin ve Denizli’mizin gururu Hayri Dev’i ölümünün 5. yılında saygı, hürmet ve özlemle anıyoruz. Mekanı cennet olsun” dedi.