Alaca Belediye Şerif Arslan’ın vaatleri arasında yer alan Kadın Kültür Merkezi’ndeki çalışmalar sürüyor.

Alaca Belediyesi, Kadın Kültür Merkezi yapımı için gerçekleştirdiği tadilat çalışmalarına devam ediyor. Kaymakam Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, Kadın Kültür Merkezi olarak tekrar yapılacak olan eski Askerlik Şubesi’nin yerleşkesini inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Arslan, “Seçim döneminde hemşehrilerimize vermiş olduğumuz sözlerden birini daha tamamlamak üzereyiz. İnşallah yakın zamanda Kadın Kültür Merkezi’ni tamamlayarak hanım kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. İlçemiz için bu büyük bir eksiklikti ve hanım kardeşlerimizin bizlerden talebiydi. İlçe halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Projeyle, kadınların sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunabileceği daha modern ve kullanışlı bir alan oluşturulması amaçlanıyor. Tadilat çalışmalarının tamamlandıktan sonra, kadınların farklı etkinliklere katılabileceği, eğitici programlar ve seminerler düzenleyebileceği bir mekan hizmete girmiş olacak.