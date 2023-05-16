AK Partili Çameli Belediye Cengiz Arslan, seçimlerde sandık başına giderek iradesini yansıtan ve istikrardan yana oy kullanan Çamelili seçmenlere teşekkür ederek, birlik beraberlik mesajları verdi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri tamamlandı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçe sakinlerinin oy kullanma yüzdesinin fazla olmasından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri destekten dolayı yayımladığı mesajda, “Ülkemizin şaha kalkması için, 20 yıldır yaptığımız çalışmaları inşallah daha ileriye taşımamız için seçimlerde sandığa giden tüm seçmenlerimiz vatandaşlık görevini yerine getirmiştir. İlçemiz bir kez daha liderine, partisine ve Cumhur İttifakına güçlü bir destek vermiştir” dedi.

Çameli Denizli’de yine birinciliği kaptırmadı

Başkan Arsan, “Büyük bir katılımla sandık başına giderek oy kullanan Çamelili seçmenine demokrasiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz. Çameli genel ve yerel seçimlerde olduğu gibi 14 Mayıs seçimlerinde de en büyük desteği vererek Denizli’de birinci olmuştur” diye konuştu.