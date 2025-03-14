Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Obrucak Barajı’nın tamamlanmasının ardından ilçede sulanmayacak arazinin kalmayacağını söyledi.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, 140 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturacak Obrucak Barajı projesinde önemli bir aşama daha kaydedildi. Barajın sulama sisteminde kullanılacak olan devasa borular Taşköprü ilçesine ulaştı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol, İl Genel Meclis üyesi Bayram Özsoy, parti yönetimi ve ilçe halkı ile birlikte bölgeye getirilen boruları yerinde inceledi. Başkan Arslan ve İlçe Başkanı Erol, boruların içine girerek hatıra fotoğrafı çektirdi. İlçeye ulaşan devasa borular, vatandaşların da ilgisini çekti.

Bölgenin en büyük sulama projelerinden biri olarak görülen Obrucak Barajı, tamamlandığında bölgedeki çiftçilerin yıllardır süre gelen sulama sorununa çözüm olacak. Yetkililer, projenin kısa sürede hayata geçirilerek tarımsal üretimin artacağını vurguladı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederek, "Bu büyük yatırım, çiftçilerimize rahat bir nefes aldıracak. İlçemize ve ülkemize hayırlı olsun. Obrucak Barajı tamamlandığı Taşköprü’de sulanmayan arazi kalmayacak" dedi.