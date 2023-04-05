Çameli Belediyesi ailesi, her Ramazan’da olduğu gibi iftar yemeğinde bir araya geldi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, belediye personelinin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Çameli Belediyesi kurulduğu ilk yıldan bu yana her Ramazan ayının bir akşam iftarını ailece yapıyor. “Ramazan birlikte ve paylaştıkça güzel” adıyla gerçekleşen iftar yemeğinde belediye çalışanları bir araya geldi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile eşi İlkin Arslan’ın ev sahipliği yaptığı iftar yemeğine İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, İlçe Teşkilat Başkan Yardımcısı Aycan Ongun, Teşkilat Başkanı Ali Sağ, Çameli Belediye Meclisi üyeleri, birim müdürleri ve aileleri katıldı.

“Rabbim sofralarımızdan bereketi, gönüllerimizden huzuru eksik etmesin”

Programda söz alan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Öncelikle Ramazan ayınız mübarek olsun. Şükürler olsun ki; sağlık, sıhhat içinde bir Ramazan ayına daha kavuştuk. Ramazan ayı rahmet ve bereket ayıdır. Bu rahmet ve bereket ayında sizlerle birlikteyiz. Çameli Belediyesi ailesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz iftar programına katılanlara teşekkür ediyorum. Rabbim sofralarımızdan bereketi, gönüllerimizden huzuru eksik etmesin” dedi.