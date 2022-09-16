Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan uzak mesafeler yüzünden okula gitmekte güçlük çeken öğrencilerin ulaşım sorununu çözdü. Belediye otobüslerini çocuklar için tahsis eden Başkan Arslan her zaman Edremitlilerin yanında olacaklarını vurguladı.

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan uzak mesafeler yüzünden okula gitmekte güçlük çeken öğrencilerin ulaşım sorununu çözdü. Belediye otobüslerini çocuklar için tahsis eden Başkan Arslan her zaman Edremitlilerin yanında olacaklarını vurguladı.

Edremit’in Yaşyer ve Dereli Mahallelerinde okulların açılmasıyla birlikte gelen ulaşım sorunu çözüldü. Taşımalı sistemin olmaması nedeniyle köylerden okullarına gidemeyen 43 çocuk için Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan seferber oldu.

Sabahın erken saatlerinde çocuklarla buluşan Başkan Arslan çocuklara söz vererek “Başkan amcanız sizin yanınızda. Yaşadıkları sorunlara rağmen sabahın ilk ışıklarında bizi güler yüzle karşılayan aileleri ve çocuklarımızı Edremit Belediyesi olarak mağdur durumda bırakamazdık. Belediye otobüslerimizi çocuklarımızın ulaşımı için tahsis ettik. Okulunu derslerini düşünmesi gereken miniklerin, okula ben nasıl giderim sorusunu düşünmemesi gerekiyor. Ailelerin de bu sorunlarla boğuşmaması adına bu problemi Edremit Belediyesi olarak ortadan kaldırdık. Çocuklarımız sorunsuz bir şekilde okullarına ulaşacak, akşam da evlerine bırakılacak.” diye konuştu. Başkan Arslan daha sonra mahalle esnafıyla ve öğrencilerle de sohbet etti.