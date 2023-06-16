Çameli Belediyesi, yıl boyunca devam eden sinema günlerinin, yaz tatilinde öğrenci ve çocuklara yönelik film gösterimleriyle devam edeceğini duyurdu.

Denizli’nin Çameli ilçesinde toplam anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda 150, liselerde ise 399 olmak üzere 1900 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Karnelerini İlçe Kaymakamı Kübra Eroğlu ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın elinden alan öğrenciler, 3 aylık yaz tatiline çıktı.

Çameli’nde düzenlenen ücretsiz sinema günlerinin Hayri Dev Kültür Merkezi’nde öğrenci ve çocuklara yönelik olarak devam edeceğini duyuran Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yaz tatilinde çocuklara sosyalleşme ortamı oluşturmak için çalıştıklarını ifade ederek, “Çocuklarımızın yaz tatilini eğlenceli ve verimli geçirmesi için sosyal aktiviteler düzenlemeye devam ediyoruz. Yıl boyunca devam eden her Perşembe ve Cuma ücretsiz sinema günleri etkinliğimiz yaz boyunca da devam edecek. İlçemize tatile gelen ve tüm çocuklarımızı eğlence ve macera dolu filmlerin gösterileceği sinema aksamları etkinliğimize bekliyoruz” diye konuştu.