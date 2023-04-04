EYT kanunun yürürlüğe girmesiyle kamudaki 33 yıllık hizmetin ardından emekliğe ayrılan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Belediye başkanı olarak halkımıza, Çameli’mize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kanunu çerçevesinde emeklilik dilekçesini doldurarak 33 yıllık kamu görevini tamamladı. Emekli olmanın mutluluğunu yaşayan Başkan Arslan, belediye başkanlığı görevini bırakmayacağını ve ilçeye hizmet edeceğini belirtti. Arslan, “1990 yılında başladığım 33 yıllık çalışma hayatımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ının vermiş olduğu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kanunundan sonra bugün itibaren emeklilik dilekçesini doldurarak emekli olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Devlet memurluğundan emekli oldum. Ancak hala belediye başkanı olarak halkımıza, Çameli’mize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu görevimiz halkımız istediği sürece devam edecektir. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT) kanunundan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz. Rabbim herkese nasip etsin” dedi.