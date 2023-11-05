DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Hububat Pazarı ve Çameli Pazaryerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz ile birlikte Hububat Pazarı’nda tezgah açan ceviz satıcısı esnafları ziyaret etti. Hububat Pazarı’nın ardından Çameli Pazaryerine geçen Başkan Arslan ve Yılmaz, esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Çameli’nin coğrafi işaretli ürünlerinin ekonomik değerine işaret eden Başkan Cengiz Arslan, “Yöresel ürünlerimizin başında gelen cevizin her çeşidi, ilçemizin havası ve suyunun temizliği sayesinde bolca yetişiyor. Çameli’nde yetişen cevizin tadı, her zaman bir adım önde oluyor. Çamelili üreticilerimizin önemli geçim kaynaklarından olan cevizimizin pazarlanmasında, ilçemize yardımcı olan esnaflarımıza teşekkür ederiz. Bir çok meyve ve sebze ürününün yanı sıra coğrafi işaret tescilli ürünümüz Çameli Fasulyesi de pazar tezgahlarında yerini aldı. Üreticilerimizin satışlarının iyi olması, alıcılarımızın ise lezzet ve kaliteden memnun olduğunu görmek bizleri mutlu etti” dedi.