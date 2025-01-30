Yozgat Belediye binası önünde bulunan ve inşaatı süren Cumhuriyet Parkı hakkında Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan bilgilendirme açıklaması yaptı.

Bir süredir inşaatı devam eden Cumhuriyet Parkı hakkında gelinen son durum ile ilgili bilgi veren Arslan, parkın mezbelelik şeklinde atıl vaziyette durduğunu ve gereksiz şekilde tahrip edildiğini ifade etti. Göreve geldiği tarihten itibaren, önceden yapılan ihale nedeniyle müteahhit ile sorunlar yaşadığını söyleyen Arslan, parkın bitirilmesi için adım atılamadığını kaydetti. “Sorunlar belediyenin görev bilmezliğinden değil önceki dönemde yapılmış olan ihalenin tekniğinden kaynaklanıyordu. İşlerin bir an önce bitirilmesi açısından belediye işçilerimiz işçilik kısmını hallediyor. Kısa süre içinde burayı düzenlemeyi istiyoruz. Park içinde iki tane bina var. Üst kısımdaki tuvalet olarak düşünülmüş. Biz onu iptal ettik. Tadilat yapıldı. Artık gençlerin kullanacağı dijital merkez, kurs merkezi olarak kullanılacak” dedi.

“Cumhuriyet Parkı düzenlemesi esnasında yeni yol ihtiyacını görüştük”

Trafik sorunu için parktan yeni bir yol seçeneği oluşturulduğunu söyleyen Arslan, “Cumhuriyet Parkı’nın yeniden düzenlenmesi sırasında Yozgat’ın yeni alternatif caddelere ihtiyacı olduğu kanaati var. Akşam saatlerinde Saat Kulesi etrafındaki trafik tıkanıyor. Tek yönlü bir cadde geçirmek istiyoruz. Bulunduğumuz caddeyi araç trafiğine açmayı düşünüyoruz. Belli saatlerdeki trafik yoğunluğunu Saat Kulesi ve Lise Caddesi’nden almış olacağız. Yozgat’taki trafik sorununa biraz olsun çözüm olacağını düşünüyoruz” cümlelerini kullandı.

“Büyük Camii’nin bulunduğu alanda Ramazan ayında iftar çadırı kuracağız”

“Büyük Camii’nin altındaki alan tamamen belediyeye ait bir alan. İnşaat kısmı TOKİ’de idi. 5 yıldır tamamlayamadı. Eksiklikleri var. Geçici kabulünün yapılarak teslim edilmesi yönünde talepte bulunduk. Talebimize cevap gelmedi. Ama Ramazan Bayramı’ndan sonra oradaki kapalı otoparkı da açmak suretiyle çalışmaya başlayacağız. İş yerleri sosyal amaçlı yapılmış. İlk olarak bu sene Ramazan ayı boyunca iftar çadırını orada kuracağız. Vatandaşlarımız daha korunaklı bir ortamda iftarlarını geçirecekler” şeklinde bilgi verdi.