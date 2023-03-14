Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından deprem bölgesinde görev yapan belediye personeline fedakar ve vefakar çalışmaları için teşekkür belgesi takdim etti.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Çameli Belediyesi ekipleri de deprem bölgesinde günlerce canla başla mücadele etti. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan deprem bölgesine giderek, çalışmalara katılmıştı. Deprem bölgesinden dönen Çameli Belediyesi personeli, başkanlık makamında Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile bir araya geldi. Başkan Arslan, deprem bölgesinde görev yapan personele teşekkür edip, plaket takdim etti.

Çameli Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak, oradaki vatandaşlarımıza merhem olmak amacıyla bu bölgeye giden belediye personelimizi Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan fedakar ve vefakar çalışmaları için Teşekkür Belgesi ile ödüllendirdi. Personelimize çalışmaları ve göstermiş oldukları üstün gayretleri için teşekkürlerimizi sunarız" denildi.