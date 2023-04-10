DENİZLİ (İHA) – AK Partili Çameli Başkanı Cengiz Arslan, “Çameli sevdasıyla çıktığımız bu yolculukta bizlere inanan, güvenen tüm hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Güzel şehrimizi, 9 yılda dev yatırımlar ve hizmetlerle buluşturduk" dedi.

Çameli Başkanı Cengiz Arslan 9 yıldır hemşehrilerine hizmet etmek için gece-gündüz çalıştıklarını söyledi. 2014 yılında ’Bismillah’ diyerek göreve başladığını anlatan Başkan Arslan, “6360 sayılı Büyükşehir yasası sonrasında 3 merkez mahallemize 28 Mahalle eklenerek sorumluluk sahamız 31 mahalle oldu. İmkanlarımızı seferber ettik, Büyükşehir ve merkezi hükümetimizin de destekleri ile 30 Mart 2014 tarihinden bu güne doğup büyüdüğüm İlçemize hizmet etmenin onurunu yaşıyorum. Başarılı bir belediyeyiz. Artık Çameli’yi Türkiye tanıyor, dünyaya tanıtıyoruz. İlkeliyiz, çalışkanız, kararlıyız. Planlı ve tasarruflu çalışma prensibimiz olmuştur. Çameli diğer ilçelerde yaşayanlar açısından cazibesi yanında birçok ülke vatandaşının da yaşamak için tercih ettiği ilçe olmuştur” dedi.

“Çameli özlenen geleceğe emin adımlarla gidiyor”

“Tek düşüncemiz Çameli ve hizmet etmek oldu” diyen Başkan Arslan, “Sosyal Belediyecilik uygulamalarında kültür sanat, gençlik, spor, sağlık ve eğitimde de ilçeye vizyon kazandıran adımları kararlılıkla attık. Denizli’nin güzide ilçelerinden Çameli’nde eğitimden turizme, tarıma her alanda daha yukarılara taşımayı hedefledik. 31 mahallemizde yaklaşık 19 bin, yaz ayında ise 40 bin vatandaşımıza insanı hizmetlerle buluşturmak elbette zordu. Ama imkansız değildi. Zoru başarmak, Çameli sevdamızı hizmetlerimizle perçinlemek için en büyük desteği siz değerli hemşehrilerim verdiniz. 31 Mart 2019’da Çameli’nde Cumhur İttifakı olarak çok daha güçlendik. 9 yılda dev yatırımları ve projeleri sizlerin hizmetine sunduk” diye konuştu.

“Başarılıyız ama daha yapacak çok önemli işlerimiz var”

Çameli için yapılacak daha çok iş olduğuna dikkat çeken Başkan Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Daha güçlü Çameli’nde olmak adına, üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz. Salihli sevdamızla gecemizi gündüzümüze verişimizin 9. yılında, bu güzel İlçenin Belediye Başkanı olarak sizlere güzellikler sunmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Ekip ruhu ile hareket ederek 724 çalışma esasına göre birlikte hizmet yürüttüğümüz önceki ve yeni dönem meclis üyesi arkadaşlarıma; belediye emekçilerine minnet duygularımla teşekkür ediyorum. Nice güzelliklerle dolu sağlıklı yıllarda buluşmak dileğiyle"