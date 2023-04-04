Çameli Belediyesi’nin 2022 yılı faaliyet raporu, Çameli Belediye Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantısında onaylandı.

Meclis Başkanı Vekili Selma Tutgun başkanlığında yapılan toplantıda, belediyenin 2022 yılı faaliyet raporu, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan tarafından meclis üyelerine aktarıldı. Meclis toplantısında Çameli Belediyesi’nin 1 yıllık faaliyetlerinin müdürlük çalışmaları çerçevesinde özetlendiği rapor, gündem alınarak görüşüldü. Faaliyet raporu, oy birliğiyle kabul edildi.

Çameli Belediye Başkanı Arslan, çalışanların özverisiyle ve vatandaşların desteğiyle gerçekleştiğini belirterek, “Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde Çameli halkına en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Belediye meclisin de hizmetlerdeki katkılarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ederim. Belediye çalışanlarımızın özverisi, vatandaşlarımızın desteği ile gerçekleşeceğine inancımız tamdır. 2022 yılı Çameli Belediyesi faaliyet raporunu onaylayan Belediye Meclis Üyelerimize, önemlisi bu raporu hazırlayan Belediye çalışanlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“Vatandaşlarımızın desteğiyle her şeyi gerçekleşeceğimize inancımız tamdır”

Zaman mefhumu gözetmeksizin gece gündüz Çameli için çalıştıklarını kaydeden Başkan Arslan, “Çameli’nin tarihine, kültürüne, yemeklerine, geleneklerine ve göreneklerine, doğal zenginliklerine sahip çıkıyoruz. Turizmi ve tarımsal alanlarını geliştirmek için her türlü imkanı seferber ederek 7’den 70’e tüm vatandaşların refahı, huzuru ve mutluluğu için 9 yıldır 7/24 çalışan bir hizmet anlayışıyla ilçemizin geleceğine güzel eserler emanet etmeye devam ediyoruz. Bir günümüzü bile boşa geçirmeden çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız, ve gençlerimizin daha güzel bir hayata sahip olmaları için yatırımlar yapıyoruz hep birlikte güzel çalışmaların altına imza atıyoruz. Yarınlarımızın bugünlerimizden daha güzel olması için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz” diye konuştu.