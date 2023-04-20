Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ramazan Bayramı öncesi son iş gününde mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı.

Çameli Belediyesinde, Ramazan Bayramı öncesindeki son iş gününde bayramlaşma töreni düzenledi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Başkan Yardımcısı Fethi Uğur, birim müdür ve amirleriyle görevli personeller etkinlikte bayramlaşma fırsatı buldu.

Personeliyle bayramlaşan Başkan Arslan, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Belediye personellerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çameli Belediyesi ailesinin değerli birer ferdi olan tüm çalışma arkadaşlarımın Ramazan Bayramı’nı kutluyor, nice sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum” dedi.