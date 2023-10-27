Balıkesir’in Edremit Belediyesi, Altınkum Mahallesi’ndeki cadde ve sokaklarda yol çalışmalarına devam ediyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplere kolaylıklar diledi.

Edremit Belediyesi yaya ve araç geçişini kolaylaştırmak ulaşımı daha konforlu hale getirmek için ilçe genelinde çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Altınkum Mahallesi Çetin Emeç Caddesi, Ege Caddesi, Başkent Caddesi, 2029 sokak ve bağlantılı sokaklarda toplam 10 bin metrekare taş döşüyor. Kilitli parke taş ile cadde ve sokakları kaplayan ekipleri Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da yerinde takip etti.

Çalışmaları inceleyerek personele kolaylıklar dileyen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Edremit için canla başla alın teri döken çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Edremit’in ulaşımda daha yüksek standartları yakalaması ve konforun sağlanması için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü’müzün planlaması dahilinde bu çalışmalar gerçekleştiriliyor. En kısa sürede Altınkum Mahallesi’nde bu cadde ve sokaklardaki çalışmalarımız tamamlanarak hizmete açılacak.” dedi.