Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, belediye çalışanlarıyla birlikte iftar yaptı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte belediye personeliyle iftar programında bir araya geldi. Taşköprü ilçesine hizmet eden mesai arkadaşlarıyla aynı sofrayı paylaşan Başkan Arslan, personelin özverili çalışmalarına teşekkür etti.

İlçenin her noktasına hizmet götüren belediye personelinin büyük bir gayretle çalıştığını vurgulayan Başkan Arslan, "Gece gündüz demeden emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Programda, dönem içinde emekliye ayrılan personellere plaketleri takdim edilerek hizmetleri için teşekkür edildi. Emekli olan personelle sohbet eden Başkan Arslan, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diledi.