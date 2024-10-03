DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Azerbaycan’ın Nahçıvan kentinde düzenlenen Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı (UTAK) 2024 7. Uluslararası Tarım Sempozyumuna katıldı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Karadeniz başkanlığında UTAK 2024 kapsamında Nahçıvan’da düzenlenen 7. Uluslararası Tarım Sempozyumuna katıldı. Başkan Arslan, sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen üniversite yönetimi, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Karadeniz ve ekibi ile Türkiye’den katılım sağlayan akademisyenlere teşekkür etti.

Kardeş Şehir protokolleri kapsamında Çameli ile Azerbaycan arasında güzel bir köprü kurduklarını belirten Başkan Arslan, “Çameli ilçemiz ile kardeş ülke Azerbaycan arasında güzel etkinliklere imza atıyoruz. Geçen yıllarda Azerbaycan Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak şehir planlamalarıyla ilgili kongrelere katılmıştık. Böyle bir kongre vesilesiyle ilk kez geldiğim Nahçıvan’da bulunmak ve sizlerle birlikte olmaktan ötürü mutluluk ve onur duyuyorum. Nahçıvan özellikle verimli toprakları olan güzel bir coğrafya görüyoruz. Türkiye tarımıyla benzerlikler var. Türkiye Cumhuriyetinin başında Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyetinin başında lham Aliyev olduğu müddetçe Zengezur Koridoru yapılacak, hem dünya ticaretinin şekli değişecek hem de Nahçıvan’ın geleceği değişecektir. Bunun için planlamaların iyi yapılması gerekiyor. Burada bildiklerini paylaşmak için gelmiş bir heyet var. Bu kongrenin 3 ay önce ilçemizde yapılanından büyük istifadeler edindik. Biz sözde değil, özde kardeşiz. Türkiye’den maddi manevi ne gerekiyor ise üzerimize düşeni yerine getirmeye hazırız. Nahçıvan’ın gelecekte tarım ve diğer sektörlerde çok daha iyi bir noktada olacağına inanıyorum” diye konuştu.