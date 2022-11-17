DENİZLİ (İHA) – AK Partili Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçede gerçekleştirmeye hazırlandıkları projeler için Ankara’da bir bizi temaslarda bulundu.

DENİZLİ (İHA) – AK Partili Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçede gerçekleştirmeye hazırlandıkları projeler için Ankara’da bir bizi temaslarda bulundu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ankara’da gerçekleştirdiği temaslarda ilçede yapılacak kamu yatırımlarıyla ilgili bütün projelerimizi AK Parti Denizli milletvekilleriyle masaya yatırdı.

Gerçekleştirdiği temasların ardından hemşehlerine müjdeler veren Başkan Arslan, “İlçemize yakışır mimarisi ve vatandaşlarımızın kamu kuruluşlarından en iyi hizmeti almaları için çabaladığımız Çameli Hükümet binası ve adliye yapımı projemiz için İçişleri Bakanlığı ile görüşmelerimizi tamamladık. Projede mutabakat sağlanarak, en kısa ihalesi gerçekleştirilecektir. DSİ Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmede Çameli Ovası bataklık alan kapalı drenaj sistemi yapılması projemiz ile İller Bankası yatırımları kredi onaylarımız gibi hususlarda mutabakata varılmıştır. Çameli’miz için hükümetimizin de destekleriyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İlçemize yakışır hükumet konağı ve adliye binası projemizde bizlere desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımıza, Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanımıza, Denizli Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve milletvekillerimize teşekkür ederiz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.