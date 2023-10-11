DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, bir dizi program için gittiği Ankara’da üst düzey temaslarda bulundu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, bir dizi ziyaret ve programlar için gittiği Ankara’da AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresine katılım sağladı. Başkan Arslan’a AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Nesibe Keskin, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Ali Sağ ve AK Parti Gençlik Kolları üyeleri eşlik etti.

Ankara’da üst düzey temaslarda bulunan Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz ile birlikte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezini ziyaret ederek, görüşmelerde bulundu.