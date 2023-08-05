Edremit Belediyesi tarafından Altınkum Mahallesi’nde alt ve üst yapı çalışmalarına hız verildi. Yeni yağmur suyu hatları kilit parke taş ve asfalt kaplaması yapılan çalışmaları Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Altınkum Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Edremit’in Altınkum Mahallesi’nde kurumların doğal başta olmak üzere çeşitli altyapı çalışması nedeniyle kazılan ve zamanla yıpranan yolların yeniden düzenlenmesi için Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kolları sıvadı. Fen işleri ekipleri tarafından Çiftlik Caddesi’nde yeni yağmur suyu hatları eklenirken Çiftlik Caddesi ile birlikte Muammer Aksoy Caddesi’nin üst yapı düzenlemelerinde kilit parke taş, kaldırım ve peyzaj düzenlemeleri ile gerçekleştiriliyor. Fevzi Paşa Caddesi, Bülent Ecevit Caddesi, 2092 Sokaklarda ise sıcak asfalt kaplaması ile yollar baştan sona yenileniyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’da çalışmaları yerinde inceleyip ekiplerden bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet edip görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Arslan, Altınkum Mahallesi’nin kentin en yoğun mahallerinden birisi olduğunu belirterek, “Cadde ve sokaklarımızı yenilerken öncelikle altyapı sorunlarını ortadan kaldırıyoruz. Ardından üst yapı düzenlemelerini yapıyoruz. Komşularımızın yazın toza, kışın çamura basmamaları için ekiplerimiz dört bir koldan çalışmaya devam ediyor” dedi.