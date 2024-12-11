Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek ilçe ile ilgili taleplerini iletti.

Alaca Belediye Başkanı, Şerif Arslan, Alaca’nın taleplerini iletmek için MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Sungurlu, Osmancık ve Dodurga ilçelerinin belediye başkanları ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Belediye Başkanı Arslan, ziyarette Alaca ile ilgili taleplerini Bakan Kurum’a iletti.