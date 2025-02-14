Kastamonu’nun Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ziyaret ettiği Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u coğrafi işaretli sarımsak hediye etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekçi ile birlikte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u makamında ziyaret etti. Ziyarette, Taşköprü’de gerçekleştirilecek projeler ve belediye çalışmaları üzerine istişarelerde bulunuldu. Başkan Arslan, ilçeye yönelik yatırımlar ve projeler hakkında Bakan Tunç’a bilgi verdi. Başkan Arslan, Taşköprü’nün dünyaca ünlü coğrafi işaretli sarımsağı Bakan Tunç’a hediye ederek, ilçeye olan ilgisi ve desteği için teşekkür etti.