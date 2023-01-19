Başkanla Akşam Çayı programında Veliefendi Mahallesi’ne konuk olan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Veliefendi Mahallesi’nin uzun yıllardır kronikleşen bir sorunu olan İşçi Blokları’nın dönüşümü için daha önce hak sahiplerine teklif götürdüklerini ancak bir türlü yeterli çoğunluğun sağlanamadığını belirterek, "Veliefendi İşçi Blokları’nın dönüşümüne destek için hazırız" dedi.

Başkanla Akşam Çayı programında Veliefendi Mahallesi’ne konuk olan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Veliefendi Mahallesi’nin uzun yıllardır kronikleşen bir sorunu olan İşçi Blokları’nın dönüşümü için daha önce hak sahiplerine teklif götürdüklerini ancak bir türlü yeterli çoğunluğun sağlanamadığını belirterek, "Veliefendi İşçi Blokları’nın dönüşümüne destek için hazırız" dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, vatandaşların soru, öneri ve şikayetlerini dinlemek için her hafta bir mahalleye konuk olmaya devam ediyor. "Başkanla Akşam Çayı" programının 8’incisinde Veliefendi Mahallesi sakinleri sordu, Başkan Arısoy cevapladı. Veliefendi Mahallesi’nin uzun yıllardır kronikleşen sorunu İşçi Blokları’nın dönüşümü hakkında mahalle sakinlerine bilgiler veren Başkan Arısoy, buradaki kentsel dönüşüm probleminin çözülememesini hak sahiplerinin ortak hareket etme zorunluluğuna bağladı.

“İlçemizdeki tüm kentsel dönüşüm projeleri başarılı bir şekilde yürürken, Veliefendi İşçi Blokları konusunun müşkül kalması bizleri gerçekten üzüyor” diyen Başkan Arısoy, daha önceleri Zeytinburnu Millet Bahçesi’nin arkasında inşa edilen rezerv konutları takas usulüyle İşçi Blokları hak sahiplerine teklif ettiklerini hatırlatarak, "İlçemizde dönüşüm konusunda birlikte hareket etme zorunluluğu olan tek yer burası. Zeytinburnu Millet Bahçesi’nin arkasında yapılan konutları öncelikle Veliefendi İşçi Blokları’ndaki hak sahibi olan hemşehrilerimize teklif ettik. Ancak yeterli çoğunluğu sağlayamadık. Biz samimi ve somut bir teklifte bulunduk, ama maalesef kabul görmedi. Elimizdeki imkanı ilk olarak burası için değerlendirdik. Bu proje ilçemizin başka bir yerinde dönüşüm için kullanıldı. Biz Veliefendi İşçi Blokları’nın çözümü için elimizde gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Siz yeter ki kendi içinizde mutabakat sağlayın. Diğer projelerde olduğu gibi burada da devletimizin diğer kurumlarından yardım alacağımızı bir kez daha hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu.

"Özel sektör tarafından başlatılan projeyi çözüme kavuşturduk"

Büyük bir kısmı Veliefendi Mahallesi’nde, az bir kısmı ise Çırpıcı Mahallesi’nde yer alan, zamanında özel sektör tarafından başlatılan ve sekteye uğrayan kentsel dönüşüm projesinin de çözüme kavuştuğunu dile getiren Başkan Arısoy, "Biz bu projeyi düzenleyip genişlettik. Hafriyat alım işine başlandı, en kısa sürede ruhsatı verip inşaata başlıyoruz. Bu vesileyle Arnavut Mahallesi’nde görüşmeleri devam eden kentsel dönüşüm projemiz de maliklerle arasında kabul gördü. Arkadaşlarımız sözleşmeleri almaya başladılar. Burada da çoğunluğu sağladığımız gün kentsel dönüşüm problemini çözmüş olacağız" diye konuştu.

"Yürüme mesafesinde kapalı pazar alanlarımız olsun istiyoruz"

Semt pazarlarının Zeytinburnu’nun vazgeçilmez bir kültürü olduğunu ve uzun yıllara dayanan bir geleneği yaşattığını ifade eden Başkan Arısoy, pazardan alışveriş yapmanın herkesin en tabi hakkı olduğunu, aynı şekilde pazarcıların da çoğunun babadan miras aldıkları bu mesleği bir Zeytinburnulu olarak devam ettirdiğini sözlerine ekleyerek, "Aslına bakacak olursak, 2020’li yıllardan itibaren sokakta pazar uygulaması birçok ilçemizde kaldırıldı. Bu durum kanunen de resmileşti. Biz hemşehrilerimizi mağdur etmek istemiyoruz. Bunun için de kapalı pazar yerleri olması için çalışıyoruz. Bunun ilk uygulamasını Telsiz ve Beştelsiz Mahallesi arasındaki spor alanını dönüştürerek faaliyete geçiriyoruz. Proje tamamlandığında o lokasyona yakın 2 pazar yerimizi buraya taşıyacağız. Üstü futbol sahası ve zemin katı pazar yeri olacak şekilde bir kompleks inşa ediyoruz. Burayı 30 Ağustos’ta hizmete açmayı planlıyoruz. İlçemizin diğer semtlerinde yer alan pazarlarımız ile ilgili olarak da taslak çalışmalarımız mevcut. Bütün pazarlarımızı yine yürüme mesafesindeki yerlere kapalı olacak şekilde yerleştirmeyi planlıyoruz. Tabii ki bir taraftan da Zeytinburnu’nda alan sorunu olduğunu unutmamak gerekiyor" açıklamasında bulundu.