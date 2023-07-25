Söke Sanayi Sitesi Kooperatifi yönetim kurulu, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ı ziyaret etmişti. Kooperatif yönetiminin taleplerini alan Başkan Arıkan, ekiplere talimat vererek, taleplerin yerinde tespit edilmesini ve hızla harekete geçilmesini istedi.

Söke Belediye Başkan Danışmanı Yağız Pullukçu beraberinde Söke Belediyesi ekipleri tarafından sanayi sitesindeki sorunlar yerinde tespit edildi. Söke Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Suat Artan ve Başkan Yardımcısı Erkan Polat, Söke Belediyesi’nden taleplerini dile getirdi.

Sanayi sitesinin ortasından geçen Çelikez Caddesi’nin orta refüjünün yenilenmesi, genel temizlik yapılması ve yer işgallerinin önlenmesi gibi talepler dile getirildi. Çelikez Caddesi orta refüjünün yenilenmesi Söke Belediyesi iş programına alındı.

Söke Sanayi Sitesi Kooperatifi yönetim kurulu başkanı Suat Artan; yakın zamanda yapılan Milas yoluna paralel tali yol ile Çevre Sokak’ta yol yenilemesi, otopark ve yeşil alanın oluşturulması, sanayi sitesi tabelasının konulması gibi çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yaptıkları ziyaretten bir gün sonra ekiplerini Sanayi Sitesi’ni yönlendiren Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’a teşekkür eden Suat Artan; “sıkıntılarımızı aktardık. Yakın zamanda çözüm bulunacağına inanıyoruz” dedi.