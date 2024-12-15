Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, ilçede etkili olan yoğun yağışların ardından Büyükşehir Belediyesi ASKİ ve Söke Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Çizmelerini giyerek sahaya inen Başkan Arıkan, su baskınları ve taşkınlara karşı alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.

Başkan Arıkan, yaşanan olumsuzluklara karşı ekiplerin özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Söke Belediyesi ve ASKİ ekiplerinin sürekli teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için sahada 7/24 çalışmalarımıza devam ediyoruz. Muhtemel taşkın ve su baskınlarına karşı ekiplerimiz anında müdahale ediyor" dedi.

Başkan Arıkan, bu süreçte emeği geçen tüm personele teşekkür etti. Yoğun yağış nedeniyle meydana gelen su birikintilerinin temizlenmesi ve alt yapı kontrollerinin yapılması için ekiplerin koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.