Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret etti. Ziyarette, Söke Belediyesi restorasyon projeleri danışmanı Mimar Mine Şavkay da yer aldı.

Başkan Arıkan, Vali Canbolat’a Söke’nin tarihi Kemalpaşa Mahallesi’nde devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Efes Oteli binasının yeniden düzenlenmesine yönelik planlarını da paylaştı.

Söke’nin kültürel mirasını geleceğe taşımak adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Başkan Arıkan, "Daha önce de hayata geçirdiğimiz restorasyon projelerimizde Aydın Valiliğimizin önemli katkıları oldu. Bu ziyarette Aydın Valimiz Sayın Yakup Canbolat’a tarihi dokunun korunması ve kente kazandırılması hedefiyle yürütülen projelerimizi anlattık. Ayrıca Sayın Valimize verdikleri desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür etme fırsatı bulduk" dedi.