Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve kitapseverleri buluşturan Aydın Kitap Fuarı, büyük ilgi görüyor. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın girişimleriyle Sökeli öğrenciler, fuarı ziyaret ederek kitaplarla dolu bir gün geçirdi.

Sökeli öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Aydın Kitap Fuarı’na götürülerek, birbirinden değerli yazarlarla ve eserlerle tanışma fırsatı buldu. Fuarda kitapları inceleyen öğrenciler, hem keyifli vakit geçirdi hem de kitap sevgisini pekiştirdi.

Öğrenciler ve öğretmenler, bu anlamlı jesti için Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’a teşekkür ederken, etkinliği düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na da teşekkürlerini iletmeyi ihmal etmedi. Kitap Fuarı’na katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden öğrenciler, mutluluklarını dile getirdi.