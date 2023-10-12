Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan Cumartesi günü Aydın derbisinde İncirliova Belediyespor’a konuk olan olan Sökespor ile moral yemeği bir araya geldi. Başkan Arıkan, “Sökespor’umuz şampiyonluk yolunda hep direkten dönüyor. Bu sezon bu şanssızlığı kıracağız” dedi.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup ekiplerinden Sökespor, ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı İncirliova Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Cumartesi günü saat 14.00’te İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı’nda oynanacak olan maç öncesi, kırmızı lacivertlilere moral yemeği verildi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen moral yemeğine Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sökespor Kulüp Başkanı Celalettin Macit ve yönetimi ile futbolcular katıldı.

Yemekte konuşan Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "Sökespor’u yıllardır sık sık maçlarına gelip takip ediyorum. Maalesef Sökespor’umuz şampiyonluk yolunda hep direkten dönüyor. Sezonun son maçlarında hep bir aksilik oluyor. İnşallah bu sezon bu şanssızlığı kırıp takımımızı 3.Lig’e çıkaracağız. Kulüp Başkanımızı, müdürümüzü, hocamızı ve futbolcularımızı ziyaret ettim. Amacımız arkadaşlara moral vermek. İncirliova deplasmanında inşallah galip geleceğiz. Sökespor’umuzun deplasmana giderken otobüsünü ve orada kalacağı yerleri hepsini Söke Belediyesi olarak biz karşılayacağız” dedi.

Sökespor Kulüp Başkanı Celalettin Macit, yapılan ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek teşekkür etti.