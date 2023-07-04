Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, mesaiye sabahın erken saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi semt pazarında başladı. Pazarcı esnafı ve Fevzipaşa Mahallesi sakini vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Arıkan, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Sorunları yerinde tespit eden Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, ilgili müdürlere verdiği talimatlarla problemleri anında çözüme kavuşturdu.

Vatandaşlardan gelen sorunları cevaplandıran Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, “Daha 8.nci iş günüm benim. Hızlı girdik. Ama aynı tempo ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki 9 ay boyunca hep böyle olacak” dedi. Fevzipaşa Mahallesi meydanında çöp konteynerleri etrafında biriken atıkları gören Başkan Arıkan, Temizlik İşleri Müdürü Lütfiye Öner’i görüntülü aradı. Dağılmış çöpleri görüntülü gösteren Başkan Arıkan, sorunun çözümü için talimatını ve 15 dakika zaman verdi. Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gelerek temizlik çalışmasını anında yaparak çözüme kavuşuldu.

Kısa sürede yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi veren Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, “Sivrisinek sorunu ile ilgili 8 olan ilaçlama araç sayısını bir günde 12’ye çıkardık. Tatil yok. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz” ifadelerini kullandı. Söke’nin önemli sorunlarından biri olan başıboş keçilerin bu hafta İlçe Emniyeti ve İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile toplatılacağını belirten Başkan Arıkan, "Başıboş köpekleri de toplamaya başladık. Şu ana kadar 50-60 civarında köpek alınarak Büyükşehir ve Kuşadası barınaklarına götürüldü” dedi. Önümüzdeki süreçte ilk hedefin yeni köpek barınağının yapımı olduğunu belirten Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; “Proje hazır, yakın zamanda ihaleye çıkılacak” dedi.

"Çarşamba pazarının üzeri kapanıyor, Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda İstasyon Caddesi düzenleme çalışmaları başlayacak, bizim de yapacağımız asfaltlama çalışmaları da gündemimizde var" diyen Başkan Arıkan, “Önümüzdeki süreçte problemlerle değil, projelerle gündemde olacağız” diye konuştu.

“Efes sineması proje çalışmaları başlatıldı”

Efes Sineması’nın restorasyon çalışmaları içinde adım attıklarını ifade eden Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Proje çalışmalarımız başladı. İnşallah, Valilikten de destek alacağız. Efes Sineması çok kıymetli ve çok önemli bir değer. Söke’nin ve Söke Belediyesi’nin malı. Rahmetli Başkanımız Söke’ye kazandırdı. Güzel olacak” ifadelerini kullandı.