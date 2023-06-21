Aydın’ın Söke ilçesinde yaklaşık iki yıldan bu yana İlçe Jandarma Komutanlığı yapan ve tayini çıkan Salih Devrim, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ı makamında ziyaret etti.

Söke İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Salih Devrim’in yeni görev yeri Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı oldu. Tayini çıkan Binbaşı Devrim veda ziyaretleri çerçevesinde, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ı ziyaret etti. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Binbaşı Salih Devrim’e Söke’deki görevinde çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.