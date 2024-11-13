Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke’nin en gösterişli tarihi yapılarından biri olan Efes Sineması ve Oteli binasının restorasyon sürecinde bir adım daha attı.

Başkan Arıkan, binanın sinema kısmını “Efes Kültür Merkezi” olarak Söke halkının hizmetine sunduktan sonra, binanın ikinci etap çalışmaları kapsamında dış cephe tadilatını başlattı. Alınan izinler doğrultusunda aslına uygun olarak restore edilecek olan binanın dış cephe düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından, üçüncü etapta otel kısmının yenilenmesine geçilecek.

Başkan Arıkan, otel bölümünün ne şekilde değerlendirileceğine henüz net karar verilmediğini belirtti ancak kültürel ve sanatsal faaliyetlerin merkezi olabileceğinin sinyallerini verdi. Özellikle çocuklara yönelik etkinlikler ve kurslar yapılabileceği bir alan olarak düşünülen otel kısmı, Söke’de kültürel hayatın zenginleşmesine katkı sunacak.

Söke’nin tarihine ve kültürel mirasına sahip çıkmayı sürdüren çalışmalara imza atmaya devam eden Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, “İlk etap çalışmalarımızda Efes Sineması’nı aslına uygun olarak Sökemize kazandırmıştık. Ekibimizle birlikte şimdi ikinci etap çalışmalarımız başladık. Gerekli yasal izinleri aldık ve dış cephenin aslına uygun şekilde tadilatına başladık. 20 gün kadar önce binanın çatı aktarımını yaptık. Nasipse üçüncü etap da otelin içini yine aslına uygun şekilde Söke halkının hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Söke için önemli bir bina. Yıllardır atıldı ve benim dönemimde, biz harekete geçtik. Efes Sineması şuan kullanışlı bir durumda. Otel kısmını ise kültürel faaliyetler, çocukların eğitimi gibi alanlarda kullanılmak üzere çok kısa zamanda Söke halkının hizmetine sunmayı düşünüyoruz” diye konuştu.