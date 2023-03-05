Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, deprem nedeniyle kentte misafir edilen vatandaşları ziyaret edip, taleplerini dinledi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, deprem nedeniyle kentte misafir edilen vatandaşları ziyaret edip, taleplerini dinledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzede vatandaşlar Bingöl’deki KYK yurtlarında misafir ediliyor. Kentte gelen depremzedeleri ziyaret eden Belediye Başkanı Erdal Arıkan, talepleri dinledi. Her zamankinden daha çok birlik içinde olunması gerektiğini belirten Başkan Arıkan, taleplerin kısa sürede yerine getirileceğini aktardı.

Yurtlarda kalan çocuklara oyuncak hediye eden Başkan Arıkan’a, eşi Nurten Arıkan da eşlik etti. Başkan Arıkan, ziyaretlerin düzenli olarak yapılacağını da vurguladı.