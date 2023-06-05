Bingöl’ün çehresini değiştirecek önemli projeler yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Vatandaşımız ile el ele omuz omuza istişareye dayalı bir yönetim anlayışıyla söz verdiğimiz kimlikli şehrin inşasını ilmik ilmik dokuyoruz” dedi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, geniş yol ağı ve güvenli yaya yollarıyla çarşı trafiğine nefes aldıracak Hastane Caddesi yol genişletme çalışmalarının startını verdi. Çalışma çerçevesinde birçok kurumunda duvarları yıkıldı. Kent Meydanı Projesi’nin tamamlanmasıyla caddedeki bu kısmında aynı oradan genişletileceği bildirildi. Çarşı trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan cadde, yeni çalışmayla birlikte yol ve kaldırım payı dahil 7 metre genişletilecek. Mevcut haliyle 2 metre genişliğinde olan kaldırımlar 3 buçuk metreye çıkarılacak. Yol ve kaldırım ağındaki genişletme çalışmalarının ardından cadde, çınar ve ıhlamur ağaçlarıyla süslenecek.

Çarşı trafiğindeki tıkanıklığa son vermek, araç park sorunu ve yaya güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için reform niteliğindeki çalışmalara imza attıklarını dile getiren Başkan Erdal Arıkan, “Çarşı trafiğindeki karmaşaya son vermek için köklü çalışmalar yürütüyoruz. İlk olarak Genç Caddemiz ile Kültür Kavşağı arasında bağlantı sağlayan Kurtuluş Caddemizi 2 şeritten 4 şeride yükselttik. Bu bölgedeki okul, terminal ve askeri duvarları yıkarak, trafik akışını daha kolay ve daha konforlu hale getirdik. Akabinde Genç Caddesi ile Hastane Caddesi’ni birbirine bağlayan 3 şeritli yolumuzu, yaklaşık 15 metre genişletilerek 6 şeritli yola dönüştürüldük. Eğitim Caddemizi 4 şeride çıkardık. Genç Caddesi’ndeki trafiği rahatlatmak için 4 şeritli yeni alternatif yol güzergahı oluşturduk. Belediye hizmet binamızın ön kısmında bulunan ve trafiğin yoğun olduğu İstiklal Marşı Caddemizi 2 şeritten 4 şeride yükselttik. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü eski hizmet binası alanından yeni imar yolu açarak, yollarımıza bağlantı sağlamış olduk. Telekom Kavşağı ile Askeri Alanın 1. Nizamiye kapısına kadar olan 3 şeritli yolumuz yenileme çalışmaları çerçevesinde 6 şeride çıkarıldı. Tugay Kavşağı’na kadar olan kısım için de Milli Savunma Bakanlığı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde önümüzdeki günlerde yıkılıp genişletilecek. Bu sayede Telekom Kavşağı ile Tugay Kavşağı arası 6 şeritli çok geniş bir yol ağına kavuşacak” diye konuştu.

Şehir merkezinde yürütülen yol ve kaldırım genişletme çalışmalarıyla bölgedeki trafik sorununun tarihe karışacağını vurgulayan Başkan Arıkan, “Daha önce iki ve üç aracın yan yana gitmekte zorlandığı yollarımız daha konforlu, daha geniş ve daha güvenli hale geliyor. Geniş yol ağları, güvenli kaldırımları, sağlam alt ve üstyapısıyla, ilimizin yarınlarını inşa ediyoruz. Kent meydanından, millet vadisine, yeni sosyal alanlardan gençlik merkezine, asfalt plentinden, kentsel dönüşüm projesine, çevre dostu projelerden yeni parklara varıncaya kadar pek çok alanda Bingöl’ün çehresini değiştirecek önemli projeler yürütüyoruz. Vatandaşımız ile el ele omuz omuza istişareye dayalı bir yönetim anlayışıyla söz verdiğimiz kimlikli şehrin inşasını ilmik ilmik dokuyoruz” şeklinde konuştu.