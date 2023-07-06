Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti.

Söke’de yapılan çalışmalar ve yapılacak olan projeler hakkında değerlendirmelerin de yapıldığı ziyarette, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan Aydın Valiliği ile her konuda iş birliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Belediye Başkanlığı görevinin Dr. Mustafa İberya Arıkan’a ve Söke’ye hayırlı olmasını dileyen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; Başkan Arıkan’a başarılar dileklerini iletti. Vali Aksoy, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Ziyarette Başkan Arıkan’a, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi ve CHP Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan da eşlik etti.